Pourquoi Laurence Arribagé a été nommée à la tête… des Jeunes Républicains par Laurent Wauquiez

A 47 ans, la présidente de la fédération de Haute-Garonne et ancienne députée s’est vue confier une mission par Laurent Wauquiez pour « donner un cadre » aux « Jeunes Rep' », qui regroupe les jeunes militants de 16 à 30 ans. Cela fait grincer des dents. Elle nous a expliqué le but de cette mission.

« Non je ne suis pas la nouvelle responsable des Jeunes Républicains » clame Laurence Arribagé. La présidente de la fédération de la Haute-Garonne des Républicains a pourtant été nommée mardi 13 mars en bureau politique par Laurent Wauquiez à la tête d’une mission pour remettre de l’ordre chez les jeunes républicains, en compagnie de Alexandre Vincendet, le maire de Rilleux-la-Pape (Rhône).

Une nomination qui ne passe pas auprès de certains jeunes militants de droite qui ne comprennent pas qu’une élue âgée de 47 ans soit mise à la tête d’un mouvement qui regroupe des moins de 30 ans !

J’ai rien contre cette Mme Arribage, mais est elle légitime pour diriger les jeunes ?! Donnons la parole aux » vrais » jeunes — Nathan 🇫🇷 (@Lebbowski98) March 14, 2018

« D’abord, il n’y a pas de direction des Jeunes Républicains actuellement, précise Laurence Arribagé au Blog Politique. Il faut donc une direction provisoire. Ensuite, j’avais remis récemment à Laurent Wauquiez une note sur mon ressenti concernant les jeunes : à Toulouse, ville jeune, étudiante et dynamique, il y a un vrai souci, une grande difficulté pour faire adhérer les jeunes. Nous allons donc réaliser un audit, en allant dans les fédérations, en essayant de comprendre pourquoi dans certaines il y a eu une fuite des jeunes depuis 2007 et pourquoi dans d’autres les adhésions continuent et puis nous ferons des propositions ».

Son constat sur l’état des Jeunes Rep est sans appel :

Ils veulent tous être chef à la place du chef. Je pense qu’il faut plus de démocratie ce qui donnera plus d’attractivité au mouvement. Il faut que le responsable soit élu et plus désigné par la direction des Républicains ».

Quant à la durée de cette mission, Laurence Arribagé dit l’ignorer : « Les jeunes n’ont pas besoin d’être chapeautés ou surveillés mais que l’on mette un cadre. Avec Alexandre Vincendet, nous allons mettre en place l’élection et nous verrons ensuite si nous devons rester ».

Et pour ce qui est de « l’âge du capitaine », Laurence Arribagé balaie les critiques : « J’ai fait sourire mes collègues en bureau politique en disant que j’avais trois ados à la maison. Donc je sais exactement ce dont ont besoin les jeunes d’aujourd’hui ! »

FV (@fabvalery)