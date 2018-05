EXCLU : Smovengo a obtenu 3M€ pour embaucher les ex salariés de JC Decaux… qu’il s’apprête pourtant à licencier !

Smovengo a exigé et obtenu 3M€ pour reprendre les anciens de JC Decaux … qu’il s’apprête à licencier ! Incapable de faire fonctionner le service velib depuis près de 5 mois, Smovengo s’avère en revanche un négociateur hors pair, dès qu’il s’agit de son compte en banque.

On savait déjà que Smovengo n’avait aucunement l’intention de payer les 3M€ de pénalités votées ces derniers mois par le Syndicat Mixte Autolib’ Vélib en vertu du contrat qui lie les deux parties (à raison d’1M€ de pénalités mensuelles, le maximum prévu, appliqué de janvier à mars), répétant à l’envi lors de chaque conférence de presse que « tout peut se négocier dans le cadre de ce contrat ». Laurent Mercat, le président de Smoove, n’a d’ailleurs pas dit autre chose lundi 28 mai dans le Midi Libre. Si ce n’était pas assez clair, il suffit de se reporter au rapport d’activité 2017 d’Infra Park (actionnaire à 100% d’Indigo, lui-même actionnaire à 35% de Smovengo) pour y lire la position de l’actionnaire principal : « Smovengo conteste ces pénalités, au motif qu’un certain nombre de faits liés à une cause extérieure sont à l’origine de ces retards. » (page 7).

Le message est clair, pas touche à mon portefeuille, alors même que l’opérateur touche de la part du SMAV (qui regroupe la soixantaine de communes adhérentes) environ 4M€ mensuels pour l’exploitation de vélib. Tout ça pour une qualité de service inexistante ou presque, en tout cas à mille lieux des engagements pris dans le dit contrat.

Ce qui est encore plus ahurissant c’est ce qu’a réussi à obtenir Smovengo de la part de JC Decaux au moment où s’est négociée la reprise des salariés de Cyclocity, en décembre dernier. Réconforté par une décision de justice*, le nouvel opérateur a exigé et obtenu entre 20.000 et 25.000 € par salarié repris, par lui ou ses sous-traitants (qui sont particulièrement nombreux, comme je le révélais dans un précédent papier). Le document ci-contre, que je révèle aujourd’hui, est sans équivoque : JC Decaux a été contraint de mettre la main à la poche pour garantir le salaire de ses anciens employés et financer leur prime d’ancienneté, que Smovengo refusait de prendre en charge. Soyons honnête, JC Decaux réalisait, grâce cet accord, une économie substantielle par rapport à ce que lui aurait coûté un plan social (PSE) en bonne et due forme si aucun salarié n’avait été repris. Mais Smovengo a été particulièrement perfide, voyez pourquoi.

Accord transactionnel du 6 décembre 2017- Article 3 » Le montant de la prime d’ancienneté perçue par les salariés de Cyclocity au moment de leur embauche au sein de Smovengo sera maintenu à un niveau à hauteur de 100%. Ce montant viendra s’ajouter au salaire de base par le biais d’une prime VLS. Cyclocity contribuera au coût de cette mesure pour chaque salarié effectivement embauché par Smovengo et qui sera dans les effectifs de Smovengo après le 30 juin 2018. »

Dans un autre document annexe, cette fois confidentiel et dont seuls les deux signataires possèdent une copie, JC Decaux et Smovengo ont précisé leurs engagements financiers, avec les dates de versement. JC Decaux s’est ainsi engagé à financer pendant 9 ans les écarts de salaire et la fameuse prime d’ancienneté (dite prime VLS dans l’accord), Smovengo prenant la suite pour les 6 années suivantes (le contrat Vélib’ court sur 15 ans). 135 ex Cyclocity seront finalement embauchés par Smovengo (dont 88 en propre, les autres par des sous-traitants), ce qui donne :

130€ de prime VLS (en moyenne) x 12 mois x 9 ans x 135 salariés = 1.895.400 €

Ajoutez à cela, les charges salariales (22%) et patronales (42%) et vous obtenez la coquette somme de 3 M€.

Selon mes informations, cette somme sera versée le 30 juin prochain, sous la forme d’un versement unique forfaitaire : autrement dit, Smovengo conservera ces 3M€ quoi qu’il advienne des ex-salariés Cyclocity.

Si Smovengo venait à licencier la quarantaine d’ex Cyclocity en grève depuis le 18 avril, ce qu’elle semble vouloir faire (cf tweet ci-dessous), le groupement gardera pour lui l’argent que JC Decaux destinait à ses anciens salariés. Un sacré tour de passe passe !

Soit dit en passant, licencier les grévistes, qui sont convoqués pour leur entretien préalable les 4 et 5 juin prochains, ne sera pas si simple : contrairement à ce que laisse entendre Smovengo, l’ordonnance de référé rendue le 14 mai dernier par le tribunal de grande instance de Paris est plutôt favorable aux grévistes. Certes, la grève a été déclarée « illicite » (pour cause de non respect des 5 jours de préavis) et les grévistes sommés de lever leurs barrages. Mais le TGI ne leur a pas ordonné de reprendre le travail, estimant qu’ils étaient de « bonne foi… vu l’indéniable tardivité de la société Smovengo à se prévaloir de sa mission de service public » (page 17). Les grévistes sont donc dans leur droit. Et pour les licencier, Smovengo va donc devoir prouver que chacun d’entre eux a commis une faute lourde, ce qui n’est pas gagné. Le groupement n’a de toute manière aucune raison de se presser. En licenciant ses grévistes après le 30 juin, le groupement est assuré de toucher le pactole de la part de JC Decaux, comme Smovengo me l’a indirectement confirmé dans la réponse écrite qu’ils m’ont adressée :

« En décembre 2017, Cyclocity, filiale de JC Decaux, les organisations syndicales salariées (CGT, Sud Commerces, CFDT) présentes chez Cyclocity, les instances représentatives du personnel et Smovengo ont signé un accord concernant uniquement les salariés issus de Cyclocity ayant choisi volontairement de travailler chez Smovengo. Cet accord prévoit notamment la participation financière de Cyclocity dans la prise en charge d’une prime versée aux seuls salariés ex-Cyclocity travaillant chez Smovengo au 30 juin. Le montant global de cette prime étant lié à la présence effective des ex-salariés Cyclocity au 30 juin 2018 n’est pas figé à ce jour. »

L’histoire ne dit pas si JC Decaux tentera ou pas de récupérer une partie de son chèque si les licenciements annoncés devenaient réalité après le 30 juin. En tout cas, on connaît les dindons de la farce, à savoir les ex Cyclocity : Smovengo s’est servi d’eux pour obtenir 3M€ de la part de JC Decaux, et a ensuite tout fait ou presque pour les écœurer et les inciter à se révolter, pour mieux s’en débarrasser. Et garder au passage les 3M€.

Le Velibgate est décidément sans limite.

