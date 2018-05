Vélib’ : nouvelles révélations embarrassantes pour Smovengo

Rien n’est géré en interne ou presque

Du temps de JCDecaux, les choses étaient simples : l’ensemble du process vélib’, des hommes de terrain aux ingénieurs, en passant par le call center, tout était géré en interne. Avec Smovengo, c’est un conglomérat de sous-traitants inexpérimentés qui est appelé à intervenir, avec des rattachements de branche plus que douteux. La réparation des vélos a ainsi été confiée à une filiale de Vitaservices, le groupe Vitamine-T, spécialisé dans la propreté ! Ce sous-traitant a recruté de nombreux ex Cyclocity pour réparer les vélibs… dans les locaux loués par Smovengo, mais sans en être salariés. Et attention, ils travaillent avec comme convention collective celle de la propreté ! Un sacré tour de passe-passe… Le centre d’appel, ou call center, a lui été confié à Téléperformance. Depuis le début de la grève, Smovengo a également externalisé à des intérimaires la recharge et le déploiement des batteries, installées sur chaque station non reliée au réseau électrique, une pratique que lui a pourtant interdit la semaine dernière le tribunal de grande instance (TGI) de Paris. Ces mêmes intérimaires sont ainsi les seuls à disposer des clés d’accès du site de stockage caché de Bonneuil (photo), un site appartenant à la ville de Paris utilisé très étrangement par Smovengo depuis le début du conflit social pour y stocker des vélos et ainsi contourner le blocus (levé depuis) du site principal d’Alfortville par les grévistes.

Finalement, seuls la régulation des vélos, la maintenance et l’entretien des stations sont encore du ressort des salariés de Smovengo. Mais là où ils dépendaient chez JC Decaux de la convention collective « articles de sports et loisirs », ils dépendent désormais de la convention collective de l’automobile ! Avantage pour Smovengo, une majoration de nuit de 10% (minimum légal) et aucune compensation pour les dimanches et jours fériés. On comprend mieux pourquoi les ex Cyclocity sont en grève depuis plusieurs semaines : en tant que salariés JCDecaux, les heures de nuit étaient majorées de 45% et les dimanches payés double.