Gustave Courbet & Vous : découvrez la vie du peintre en jouant !

C’est une histoire de partage et de passion. Deux mots galvaudés mais je n’en trouve pas d’autres ! Pour ce bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet, j’ai eu envie de m’adresser au plus grand nombre. À tous ceux pour qui le nom de Gustave Courbet évoque L’Origine du Monde et guère plus. Pendant des années, la peinture du maître d’Ornans me laissait complètement indifférente. Et c’est au fil de rencontres, d’échanges et de lecture que j’ai découvert la vie de cet homme au charisme assez exceptionnel. Et une peinture qui ne cesse de m’intriguer. Voici pourquoi je vous propose cette histoire interactive. C’est vous qui choisissez comment vous voulez découvrir la vie et l’œuvre de Gustave Courbet !

Le peintre ou l’homme ? Paris ou Ornans ? Virginie ou Juliette ? Tout au long de ce récit, vous choisirez là où vous vous allez, les personnages ou les tableaux qui vous intéressent. À vous de jouer ! Il vous suffit juste de cliquer sur les mots qui vont apparaître au fur et à mesure de votre déambulation.

Si vous êtes allés au bout de l’histoire, n’hésitez pas à recommencer en empruntant d’autres chemins !! Lorsque vous avez fini un des huit récits, vous pouvez repartir dans une autre histoire…

Cet été, c’est le moment où jamais de venir dans la vallée de la Loue pour se balader dans les pas de Gustave Courbet. Pour venir randonner dans les pas de Courbet, tout est prévu ! Des sentiers de Courbet sont balisés. Le musée Courbet d’Ornans propose l‘exposition exceptionnelle Yan Pei MIng face à Courbet. Deux géants de la peinture ! Le musée d’Orsay, le Petit Palais à Paris et le musée des Beaux-arts à Besançon sont aussi des lieux incontournables pour découvrir l’oeuvre de Courbet. L’Origine du Monde est exposée au musée d’Orsay. Et pour les globe-trotteurs, le MET à New York présente une vingtaine d’œuvres de Courbet ! C’est d’ailleurs aux Etats-Unis que les tableaux de Gustave Courbet se vendent le plus souvent aux enchères.

Vous l’avez compris, tout ce que j’ai découvert depuis 2014, date de mes premiers reportages sur Courbet et de sa relation si particulière avec la vallée de la Loue. Je le dois à d’autres passionnés qui sont, eux, de grands connaisseurs de Gustave Courbet depuis de nombreuses années.

2014 est l’année où le musée Courbet d’Ornans a monté l’exposition « Cet obscur objet des désirs ». « L’Origine du Monde » étant exceptionnellement sorti le temps d’un été du musée d’Orsay. C’était aussi l’occasion pour mes confrères Laurent Brocard, Thomas Hardy, Christian Chevroulet et François Tourtet de tourner le documentaire « Mais qui êtes-vous Monsieur Courbet ? ». Vous avez pu en visionner quelques extraits dans notre magazine interactif.

Et si vous avez envie d’en savoir plus sur notre ami Gustave, voici quelques pistes :

#Sa correspondance :

– L’historienne d’art Petra Chu a publié chez Flammarion la correspondance de Courbet avec sa famille, ses amis. Indispensable ! L’institut Courbet vient de publier un ouvrage rassemblant des lettres inédites de Courbet.

#Son oeuvre :

– Le catalogue raisonné établi par Robert Fernier de l’Institut Courbet. Il est consultable dans des bibliothèques publiques. Les deux tomes sont épuisés, c’est un ouvrage cher même si vous le trouvez d’occasion.

– Vous pouvez aussi lire le fabuleux catalogue de l’exposition de 2007 au Grand Palais de Paris. Les deux commissaires de l’exposition sont Dominique de Font-Réaulx et Laurence des Cars. Les deux spécialistes de Courbet que vous avez pu écouter dans les extraits du documentaire « Mais qui êtes-vous Monsieur Courbet ? ». Autre livre de référence, Courbet par l’historienne d’art Ségolène Le Men publié aux éditions Mazenod-Citadelles.

– L’excellent blog et les livres de l’historien d’art Thierry Savatier. C’est le spécialiste de L’Origine du Monde.

Sur le site de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, une page spéciale est dédiée à Gustave Courbet. Pour célébrer le bicentenaire de la naissance du peintre, France 3 Franche-Comté a diffusé « Les héritiers de Gustave Courbet », un magazine de 26 minutes que vous pouvez voir en replay sur notre chaîne Youtube.