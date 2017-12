Insolite : quand un A380 trace un… sapin de Noël dans le ciel allemand

L’image enflamme les réseaux sociaux. Un Airbus A380 s’est amusé à tracer un itinéraire en… forme de sapin de noël, lors d’un vol d’essai en Allemagne. Une prouesse à la fois technique et marketing.

© Capture d’écran flightradar24

Pour les fêtes de fin d’année, un Airbus A380 s’est amusé à tracer un…sapin de noël dans le ciel allemand, ce mercredi 13 décembre. L’avionneur européen a profité d’un vol d’essai depuis l’aéroport d’Hambourg, pour suivre cet itinéraire insolite.

Le joli dessin est ainsi apparu sur le site web Fligthtradar24, qui permet de suivre en direct les trajectoires de n’importe quel avion dans le ciel. L’image a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Si l’opération est préparée, on peut imager que le pilote a du (bien) s’amuser pour réaliser ce petit exploit aéronautique.

Some early “Season’s Greetings” from one of Flight Test Teams in Hamburg 🎄✈️ https://t.co/k71QhMrgmF @flightradar24 pic.twitter.com/FURAnB3qp3

— Airbus (@Airbus) 13 décembre 2017